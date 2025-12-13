«Было полегче, чем в индивидуальной гонке». Халили — после серебра в спринте в Тюмени

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) российский биатлонист Карим Халили заявил, что доволен трассой и скольжением после спринтерской гонки на этапе Кубка России в Тюмени, а также подчеркнул, что замечает прогресс у соперников, и каждая ошибка лишает спортсменов возможности бороться за медаль. Халили по итогам гонки занял второе место.

«Гонка была быстрая, хорошие скольжение и трасса. Было полегче, чем в индивидуальной гонке. Видно, как прогрессирует средняя часть протокола. Если ты ошибся раз на рубеже, сразу же откатываешься в конец двадцатки или тридцатки», — приводит слова Халили «Матч ТВ».