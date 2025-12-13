«Было полегче, чем в индивидуальной гонке». Халили — после серебра в спринте в Тюмени
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) российский биатлонист Карим Халили заявил, что доволен трассой и скольжением после спринтерской гонки на этапе Кубка России в Тюмени, а также подчеркнул, что замечает прогресс у соперников, и каждая ошибка лишает спортсменов возможности бороться за медаль. Халили по итогам гонки занял второе место.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
13 декабря 2025, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
21:39.2
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+24.6
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+29.2
«Гонка была быстрая, хорошие скольжение и трасса. Было полегче, чем в индивидуальной гонке. Видно, как прогрессирует средняя часть протокола. Если ты ошибся раз на рубеже, сразу же откатываешься в конец двадцатки или тридцатки», — приводит слова Халили «Матч ТВ».
