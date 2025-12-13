Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Главная Биатлон Новости

Женская сборная Швеции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Комментарии

Женская сборная Швеции стала победителем эстафеты 4х6 км на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия). Они показали результат 1:06.52,4. В состав команды вошли: Элла Хальварссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг .

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
13 декабря 2025, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Германия

Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 40,3. Тройку сильнейших замкнули немецкие биатлонистки (+51,3).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины:

  1. Швеция (Элла Хальварссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 1:06.52,4 (0+7 дополнительных патронов).
  2. Норвегия (Марте Югансен, Ингрид Ландмарк Тандреволд,  Каролин Оффигстад Кноттен, Марен Ельмесет Киркеэйде) +40,3 (0+9).
  3. Германия (Анна Вайдель, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих, Ванесса Фойгт) +51,3 (0+8).
  4. Финляндия +1.01,8 (0+9).
  5. Словакия +1.18,4 (0+9).
  6. Франция +1.31,7 (1+10).
Календарь Кубка мира - 2025/2026
