«Самое важное — выстрелить первым». Перро — о победе в гонке преследования

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился впечатлениями после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Хохфильцене.

«Это здорово. Какое счастье — быть лидером и бороться за это лидерство. Я обожаю такие моменты.

Возможность всю гонку идти рядом с Томмазо была великолепной. На первой стрельбе стоя он приоткрыл для меня небольшое окно, и я сумел им воспользоваться, стреляя в своём ритме.

Просто обожаю приходить на стрельбу стоя первым. Это вся моя жизнь, моя мечта. И прожить такой момент — это нечто уникальное. Так что очень рад, что воспользовался шансом и сумел его реализовать.

Знал, что возможны два сценария. Один — Томмазо захочет стрелять очень быстро. Со своей стороны я тоже хотел навязать борьбу, чтобы оказать на него давление, потому что я способен стрелять быстро — так же быстро, как он, а если Томмазо решит притормозить, даже быстрее. Но увидел, что он взял инициативу. Это означало, что тот собирается стрелять быстро. Тогда я просто сделал свою стрельбу. Самое важное — выстрелить первым. Это было моей целью. И я справился.

Нужно быть голодным до побед. Нужно их хотеть. И думаю, именно эта ярость мне помогает. Сегодня у меня ни в коем случае не было желания упустить возможность выиграть. Поэтому сделал всё, чтобы дожать соперников до конца, это сработало», – приводит слова Перро Ski-Nordique.