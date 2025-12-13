Ханна Эберг — о победе в эстафете в Хохфильцене: вся команда была великолепна
Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу сборной Швеции в женской эстафетной гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Хохфильцене. Эберг бежала на последнем этапе эстафеты, выиграв на финише у второго места, которое заняла команда Норвегии, 40,3 секунды.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
13 декабря 2025, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Германия
«Вся команда была просто великолепна на своих этапах. Поскольку сегодня именно мне выпала задача довести дело до конца, должна сказать, что была довольна той ситуацией, в которой оказалась. И, конечно, немного нервничала на стрельбище, но думаю, это нормально», – приводит слова Эберг Fondo Italia.
