Ханна Эберг — о победе в эстафете в Хохфильцене: вся команда была великолепна

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу сборной Швеции в женской эстафетной гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Хохфильцене. Эберг бежала на последнем этапе эстафеты, выиграв на финише у второго места, которое заняла команда Норвегии, 40,3 секунды.

«Вся команда была просто великолепна на своих этапах. Поскольку сегодня именно мне выпала задача довести дело до конца, должна сказать, что была довольна той ситуацией, в которой оказалась. И, конечно, немного нервничала на стрельбище, но думаю, это нормально», – приводит слова Эберг Fondo Italia.