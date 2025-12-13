Скидки
Биатлон

«Стараюсь дистанцироваться». Бреза-Буше — о ситуации с угрозами в адрес дочери

«Стараюсь дистанцироваться». Бреза-Буше — о ситуации с угрозами в адрес дочери
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше прокомментировала заявление подруги по сборной Франции Лу Жанмонно об угрозах, которые Бреза-Буше получала в адрес своей дочери.

«Я в курсе того, что Лу заявляла в прессе. Знаю, эти события глубоко её задевают, как и нас всех. Лу — близкий мне человек, с которым я полностью делюсь своими переживаниями.

Понимаю, что такое социальные сети. Есть люди, которые злятся, поэтому и стараюсь максимально дистанцироваться. Думаю, важно просто заботиться о себе и сосредоточиться на спорте. Конечно, предел допустимого был превышен, это недопустимо», – приводит слова Бреза-Буше Ski-Nordique.

