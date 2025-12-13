Скидки
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко лидирует, Коваленко — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко лидирует, Коваленко — вторая
Российская биатлонистка Наталия Шевченко лидирует в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. В её активе 191 очко.

Вторую строчку занимает Юлия Коваленко с результатом 167 очков. Тройку сильнейших замыкает Виктория Метеля (163).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 191 очко.
2. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 167.
3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 163.
4. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 154.
5. Кристина Резцова (Московская область) – 153.
6. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 114.
7. Елизавета Фролова (Тюменская область) – 109.
8. Анна Сола (Беларусь) – 108.
9. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) – 107.
10. Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) — 106.

Календарь Кубка России - 2025/2026
