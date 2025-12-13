Скидки
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Поварницын лидирует, Бажин — второй

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Поварницын лидирует, Бажин — второй
Российский биатлонист Александр Поварницын возглавляет общий зачёт Кубка России — 2025/2026. В его активе 193 очка.

Вторую строчку занимает Кирилл Бажин с 193 очками. Тройку сильнейших замыкает Карим Халили (175).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Александр Поварницын (Тюменская область)– 208 очков.
2. Кирилл Бажин (Свердловская область)– 193.
3. Карим Халили (Московская область)– 175.
4. Антон Бабиков (Башкортостан) – 146.
5. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 139.
5. Александр Корнев (Удмуртская республика) – 139.
7. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 127.
8. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 113.
9. Александр Логинов (Тюменская область) – 108.
10. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) – 105.
10. Роман Ерёмин (Новосибирская область) – 105.

Календарь Кубка России - 2025/2026
