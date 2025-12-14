Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок России, 2-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Биатлон, Кубок России, 2-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки назначено на 10:00 мск.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
14 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Женский масс-старт в Тюмени в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена».

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап. Масс-старт, 12,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Наталия Шевченко.
2. Юлия Коваленко.
3. Виктория Метеля.
4. Ирина Казакевич.
5. Кристина Резцова.
6. Анастасия Гришина.
7. Елизавета Фролова.
8. Екатерина Мошкова.
9. Елизавета Бурундукова.
10. Полина Шевнина.
11. Анастасия Шевченко.
12. Инна Терещенко.
13. Ксения Довгая.
14. Анна Григорьева.
15. Светлана Миронова.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
«Сегодня всё совпало». Шевченко — после победы в спринте на этапе Кубка России в Тюмени
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android