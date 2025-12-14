Биатлон, Кубок России, 2-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки назначено на 10:00 мск.

Женский масс-старт в Тюмени в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена».

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап. Масс-старт, 12,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Наталия Шевченко.

2. Юлия Коваленко.

3. Виктория Метеля.

4. Ирина Казакевич.

5. Кристина Резцова.

6. Анастасия Гришина.

7. Елизавета Фролова.

8. Екатерина Мошкова.

9. Елизавета Бурундукова.

10. Полина Шевнина.

11. Анастасия Шевченко.

12. Инна Терещенко.

13. Ксения Довгая.

14. Анна Григорьева.

15. Светлана Миронова.