Биатлон, Кубок России, 2-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Тюмени в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки назначено на 12:00 мск.

Женский спринт в Тюмени в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Арена». Начало трансляции в 8:35 мск.

Биатлон. Кубок России – 2025/2026, 2-й этап. Масс-старт, 15 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Александр Поварницын.

2. Кирилл Бажин.

3. Карим Халили.

4. Антон Бабиков.

5. Александр Корнев.

6. Евгений Сидоров.

7. Эдуард Латыпов.

8. Савелий Коновалов.

9. Александр Логинов.

10. Роман Ерёмин.

11. Алексей Вагин.

12. Даниил Усов.

13. Даниил Серохвостов.

14. Михаил Бурундуков.

15. Рустам Каюмов.