Главная Биатлон Новости

Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Перро лидирует, Джакомель — второй

Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Перро лидирует, Джакомель — второй
Комментарии

Французский биатлонист Эрик Перро лидирует в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. В его активе 140 очков.

Вторую строчку занимает итальянец Томмазо Джакомель со 130 очками. Тройку сильнейших замыкает Йохан-Олав Ботн из Норвегии (130).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) — 140 очков.
2. Томмазо Джакомель (Италия) — 130.
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 130.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 120.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 104.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 82.
6. Кэмпбелл Райт (США) — 82.
8. Филипп Хорн (Германия) — 76.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 67.
10. Мартин Понсилуома (Швеция) — 63.

