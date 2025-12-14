Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Перро лидирует, Джакомель — второй

Французский биатлонист Эрик Перро лидирует в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. В его активе 140 очков.

Вторую строчку занимает итальянец Томмазо Джакомель со 130 очками. Тройку сильнейших замыкает Йохан-Олав Ботн из Норвегии (130).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) — 140 очков.

2. Томмазо Джакомель (Италия) — 130.

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 130.

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 120.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 104.

6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 82.

6. Кэмпбелл Райт (США) — 82.

8. Филипп Хорн (Германия) — 76.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 67.

10. Мартин Понсилуома (Швеция) — 63.