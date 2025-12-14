Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн лидирует, Джакомель — второй, Перро — третий

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 365 очков.
Вторую строчку занимает итальянец Томмазо Джакомель, у которого 298 очков. Тройку сильнейших замыкает француз Эрик Перро (280).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 365 очков.
2. Томмазо Джакомель (Италия) — 298.
3. Эрик Перро (Франция) — 280.
4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 253.
5. Кентен Фийон Майе (Франция) — 242.
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 237.
7. Филипп Хорн (Германия) — 203.
8. Мартин Улдаль (Норвегия) — 180.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 173.
10. Кэмпбелл Райт (США) — 160.