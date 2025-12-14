Кубок мира — 2025/2026. Зачёт эстафет, женщины: Швеция лидирует, Франция — вторая

Сборная Швеции лидирует в зачёте женских эстафет на Кубке мира — 2025/2026 по биатлону после победы на этапе в Хохфильцене (Австрия). В субботу, 13 декабря, они показали результат 1:06.52,4. В состав команды вошли Элла Хальварссон, Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг .

Вторую строчку занимают биатлонистки из Франции со 135 очками. Тройку сильнейших замыкают чешские спортсменки (106).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт эстафет. Женщины:

1. Швеция — 145 очков.

2. Франция – 135.

3. Чехия – 106.

4. Италия – 105.

5. Норвегия – 103.

6. Финляндия – 100.

7. Германия – 95.

8. Австрия – 87.

9. Словакия – 87.

10. Швейцария – 75.