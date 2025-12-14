Скидки
Главная Биатлон Новости

Кубок наций — 2025/2026, женщины: Франция лидирует, Швеция — вторая, Норвегия — третья

Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций сезона-2025/2026. В активе спортсменок 2349 очков.

Вторую строчку занимают представительницы Швеции, у которых 2324 очка. Тройку сильнейших замыкают норвежские биатлонистки (2114).

Биатлон. Кубок наций — 2025/2026. Женщины. Положение после 7 гонок из 21:

1. Франция – 2349 очков.
2. Швеция – 2324.
3. Норвегия – 2114.
4. Италия – 2051.
5. Германия – 1919.
6. Финляндия – 1912.
7. Австрия – 1872.
8. Чехия – 1828.
9. Швейцария – 1696.
10. Польша – 1576.
11. Болгария – 1523.
12. Словения — 1455.
13. Словакия — 1425.
14. Бельгия — 1349.
15. Украина — 1322.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
