Кубок наций — 2025/2026, женщины: Франция лидирует, Швеция — вторая, Норвегия — третья

Женская сборная Франции по биатлону лидирует в зачёте Кубка наций сезона-2025/2026. В активе спортсменок 2349 очков.

Вторую строчку занимают представительницы Швеции, у которых 2324 очка. Тройку сильнейших замыкают норвежские биатлонистки (2114).

Биатлон. Кубок наций — 2025/2026. Женщины. Положение после 7 гонок из 21:

1. Франция – 2349 очков.

2. Швеция – 2324.

3. Норвегия – 2114.

4. Италия – 2051.

5. Германия – 1919.

6. Финляндия – 1912.

7. Австрия – 1872.

8. Чехия – 1828.

9. Швейцария – 1696.

10. Польша – 1576.

11. Болгария – 1523.

12. Словения — 1455.

13. Словакия — 1425.

14. Бельгия — 1349.

15. Украина — 1322.