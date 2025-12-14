Скидки
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону, 2-й этап, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть

Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Хохфильцене (Австрия) завершится второй этап Кубка мира по биатлону. В 14:00 мск состоится мужская эстафета на дистанции 4 х 7,5 км.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
14 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Австрии — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Мужчины, 4 х 7,5 км. Старт-лист (частично):

1. Норвегия: Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен.
2. Франция: Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро.
3. Швеция: Веспер Селин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон.
4. Германия: Давид Цобель, Филипп Наврат, Филипп Хорн, Юстус Штрелов.
5. США: Шон Доэрти, Максим Жермен, Пол Шоммер, Кэмпбелл Райт.
6. Италия: Элия Дзени, Лукас Хофер, Дидье Биона, Томмазо Джакомель.

Календарь Кубка мира по биатлону
