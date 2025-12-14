Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, Гришина — вторая

Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, Гришина — вторая
Комментарии

Призёр Олимпийских игр в Пекине российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей женского масс-старта на этапе Кубка России, проходящем в Тюмени. Спортсменка финишировала с результатом 34.58,2 и допустила два промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
14 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
34:58.2
2
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+13.0
3
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+21.7

Серебряную медаль выиграла Анастасия Гришина, отставшая от победительницы на 13 секунд и не допустившая за всю дистанцию ни промаха. Тройку призёров замкнула Виктория Метеля (+21,7).

Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Кристина Резцова — 34.58,2 (2 промаха).

2. Анастасия Гришина — отставание 13 секунд (0).

3. Виктория Метеля +21,7 (1).

4. Елизавета Бурундукова +30,4 (2).

5. Наталия Шевченко +31,5 (2).

6. Инна Терещенко +33,2 (2).

Календарь Кубка России по биатлону
Материалы по теме
Сборная Франции по биатлону наконец-то проснулась. Есть первое личное золото в сезоне!
Сборная Франции по биатлону наконец-то проснулась. Есть первое личное золото в сезоне!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android