Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, Гришина — вторая

Призёр Олимпийских игр в Пекине российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей женского масс-старта на этапе Кубка России, проходящем в Тюмени. Спортсменка финишировала с результатом 34.58,2 и допустила два промаха на четырёх огневых рубежах.

Серебряную медаль выиграла Анастасия Гришина, отставшая от победительницы на 13 секунд и не допустившая за всю дистанцию ни промаха. Тройку призёров замкнула Виктория Метеля (+21,7).

Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Кристина Резцова — 34.58,2 (2 промаха).

2. Анастасия Гришина — отставание 13 секунд (0).

3. Виктория Метеля +21,7 (1).

4. Елизавета Бурундукова +30,4 (2).

5. Наталия Шевченко +31,5 (2).

6. Инна Терещенко +33,2 (2).