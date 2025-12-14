Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, Гришина — вторая
Поделиться
Призёр Олимпийских игр в Пекине российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей женского масс-старта на этапе Кубка России, проходящем в Тюмени. Спортсменка финишировала с результатом 34.58,2 и допустила два промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
14 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
34:58.2
2
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+13.0
3
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+21.7
Серебряную медаль выиграла Анастасия Гришина, отставшая от победительницы на 13 секунд и не допустившая за всю дистанцию ни промаха. Тройку призёров замкнула Виктория Метеля (+21,7).
Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Кристина Резцова — 34.58,2 (2 промаха).
2. Анастасия Гришина — отставание 13 секунд (0).
3. Виктория Метеля +21,7 (1).
4. Елизавета Бурундукова +30,4 (2).
5. Наталия Шевченко +31,5 (2).
6. Инна Терещенко +33,2 (2).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
11:41
-
11:24
-
11:00
-
10:47
-
09:00
-
07:00
-
00:36
-
00:29
-
00:21
-
00:11
- 13 декабря 2025
-
23:50
-
23:41
-
21:49
-
19:11
-
18:49
-
17:30
-
17:05
-
15:13
-
14:40
-
13:45
-
13:11
-
12:47
-
12:26
-
12:14
-
11:59
-
11:59
-
11:27
-
11:10
-
11:00
-
10:09
-
09:39
-
06:00
- 12 декабря 2025
-
22:58
-
22:50
-
22:36