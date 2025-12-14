Майгуров обозначил срок принятия решения CAS в отношении российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что информация по иску СБР в Спортивный арбитражный суд (CAS) появится в течение двух недель.

— Когда суд с IBU?

— Ждем, всё подали. Ждем ответа от них, согласятся ли они на ускоренную процедуру.

— Когда ждать?

— В течение двух недель, — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

10 декабря Союз биатлонистов России подал иск в CAS по делу о допуске российских спортсменов до международных соревнований. Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать спортсменов даже в нейтральном статусе.