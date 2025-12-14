«Наконец-то сошлись звёзды». Резцова — после победы в масс-старте в Тюмени
Обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) российская биатлонистка Кристина Резцова, выигравшая масс-старт на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявила, что довольна показанным результатом.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
14 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
34:58.2
2
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+13.0
3
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+21.7
— Наконец‑то сошлись звёзды. Думала на последнем круге, что нет сил, но очень рада, что получилось последний рубеж сработать «на ноль» и не сдаться. Тяжело было очень.
— Вы сейчас лучшая в российском биатлоне?
— Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла.
— Снег мешал?
— Больше ветер, который дует порывами. На стадионе сложно его перебарывать. Снег больше освежал, чем мешал.
Настроение очень хорошее, довольна результатами, — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
