IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Биатлон Новости

«Наконец-то сошлись звёзды». Резцова — после победы в масс-старте в Тюмени

«Наконец-то сошлись звёзды». Резцова — после победы в масс-старте в Тюмени
Комментарии

Обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) российская биатлонистка Кристина Резцова, выигравшая масс-старт на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявила, что довольна показанным результатом.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
14 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
34:58.2
2
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+13.0
3
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+21.7

— Наконец‑то сошлись звёзды. Думала на последнем круге, что нет сил, но очень рада, что получилось последний рубеж сработать «на ноль» и не сдаться. Тяжело было очень.

— Вы сейчас лучшая в российском биатлоне?
— Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла.

— Снег мешал?
— Больше ветер, который дует порывами. На стадионе сложно его перебарывать. Снег больше освежал, чем мешал.

Настроение очень хорошее, довольна результатами, — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Резцова выиграла масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, Гришина — вторая
Комментарии
