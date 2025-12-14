«Наконец-то сошлись звёзды». Резцова — после победы в масс-старте в Тюмени

Обладательница серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) российская биатлонистка Кристина Резцова, выигравшая масс-старт на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявила, что довольна показанным результатом.

— Наконец‑то сошлись звёзды. Думала на последнем круге, что нет сил, но очень рада, что получилось последний рубеж сработать «на ноль» и не сдаться. Тяжело было очень.

— Вы сейчас лучшая в российском биатлоне?

— Я лучше самой себя образца прошлого олимпийского цикла.

— Снег мешал?

— Больше ветер, который дует порывами. На стадионе сложно его перебарывать. Снег больше освежал, чем мешал.

Настроение очень хорошее, довольна результатами, — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».