Главная Биатлон Новости

«Особо чудес не жду». Метеля — о допуске российских биатлонистов до Олимпиады

«Особо чудес не жду». Метеля — о допуске российских биатлонистов до Олимпиады
Комментарии

Биатлонистка Виктория Метеля оценила выступление российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на этапе Кубка мира в Давосе и заявила о готовности поехать на Олимпийские игры в случае, если россияне будут до них допущены.

Непряева и Коростелёв, выступающие на Кубке мира в нейтральном статусе, не смогли пройти квалификационный этап спринта. Непряева финишировала 39-й, Коростелёв — 52-м. Показанный результат не помешал россиянам подтвердить квоту для участия в Олимпийских играх.

10 декабря Союз биатлонистов России подал иск в CAS по делу о допуске российских спортсменов до международных соревнований. Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать спортсменов даже в нейтральном статусе.

— Как оцените выступление россиян на этапе Кубка мира в Давосе?
— Всё хорошо, это первый старт. Я желаю ребятам удачи: идите по намеченному пути. Я за них безумно рада. Мы списались после допуска, пожелали всего наилучшего, я болею за ребят.

— Насколько вы верите, что в январе российских биатлонистов допустят до Олимпийских игр?
— Надеемся на лучшее, но у нас намного тяжелее в этом плане, поэтому особо чудес не жду, что будет, то будет. В любом случае мы будем готовы. Даже если меня не возьмут, я буду рада за других наших спортсменов.

— Если будет шанс поехать на Олимпиаду, поедете?
— Конечно, даже не обсуждается, — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ.

