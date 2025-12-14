Скидки
Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, Бабиков — второй

Бажин выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени, Бабиков — второй
Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем мужского масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени. Спортсмен, представляющий Свердловскую область, преодолел дистанцию в 15 км за 38.23,4 и допустил один промах на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
14 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
38:23.4
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+5.6
3
Александр Поварницын
Тюменская область
+25.8

Вторым стал Антон Бабиков, отставший от победителя на 5,6 секунды и также допустивший один промах. Тройку призёров замкнул Александр Поварницын (+25,8).

Биатлон. Кубок России, 2-й этап, Тюмень. Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Кирилл Бажин — 38.23,4 (1 промах).

2. Антон Бабиков — отставание 5,6 секунд (1).

3. Александр Поварницын +25,8 (3).

4. Эдуард Латыпов +29,9 (4).

5. Даниил Серохвостов +31,5 (5).

6. Даниил Усов +39,1 (3).

Календарь Кубка России по биатлону
