КМ по биатлону, 2-й этап, женщины: во сколько начало гонки преследования, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, в Хохфильцене (Австрия) завершится второй этап Кубка мира по биатлону. В 16:45 мск состоится женская гонка преследования на дистанции 10 км.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий в Австрии — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования. Женщины, 10 км. Старт-лист (частично):

1. Лу Жанмонно (Франция).

2. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

3. Анна Магнуссон (Швеция).

4. Доротея Вирер (Италия).

5. Эми Басерга (Швейцария).

6. Камиль Бене (Франция).

7. Ванесса Фойгт (Германия).

8. Анна Вайдель (Германия).

9. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

10. Полона Клеменчич (Словения).

11. Ханна Эберг (Швеция).

14.Лиза Виттоцци (Италия).

15. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

19. Жулия Симон (Франция).