Латыпов назвал 25-е место Коростелёва на Кубке мира «неплохим результатом»

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление российского лыжника Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира в Давосе.
В воскресенье Коростелёв по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, он отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место).
Позднее в гонке на 10 км свободным стилем среди женщин выступит Дарья Непряева.
«Для первого старта проиграть минуту двадцать секунд с учётом тех факторов, которые их преследовали, — неплохой результат, потому что даже именитые лыжники, бывает, проигрывают больше. Надеемся, что они [Дарья и Савелий] вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января в Италии.
