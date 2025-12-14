Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Латыпов назвал 25-е место Коростелёва на Кубке мира «неплохим результатом»

Латыпов назвал 25-е место Коростелёва на Кубке мира «неплохим результатом»
Комментарии

Обладатель трёх бронзовых медалей Олимпийских игр в Пекине (2022) биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление российского лыжника Савелия Коростелёва на этапе Кубка мира в Давосе.

В воскресенье Коростелёв по итогам гонки с раздельным стартом свободным стилем занял 25-е место, показав результат 24.01,0. От победителя гонки, норвежца Эйнара Хедегарта, он отстал на 1.20,3. Савелий проводил вторую гонку в карьере на Кубке мира после дебюта в спринте в Давосе (52-е место).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
14 декабря 2025, воскресенье. 11:50 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
22:40.7
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+11.7
3
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+18.8

Позднее в гонке на 10 км свободным стилем среди женщин выступит Дарья Непряева.

«Для первого старта проиграть минуту двадцать секунд с учётом тех факторов, которые их преследовали, — неплохой результат, потому что даже именитые лыжники, бывает, проигрывают больше. Надеемся, что они [Дарья и Савелий] вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

«Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января в Италии.

Материалы по теме
Российские лыжи остались в тени Кубка мира. А в Чусовом было интересно!
Российские лыжи остались в тени Кубка мира. А в Чусовом было интересно!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android