Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету в Хохфильцене, Франция — вторая

Мужская сборная Норвегии по биатлону стала победителем эстафеты на дистанции 4 х 7,5 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене. Спортсмены показали результат 1:11.54,8. В состав команды вошли Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен.

На втором месте финишировала сборная Франции, отстав от лидеров на 43,1 секунды. Тройку призёров замкнули шведские спортсмены (1.05,7).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен) — 1:11.54,8 (0+3 дополнительных патрона).

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) — отставание 43,1 секунды (0+8).

3. Швеция (Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.05,7 (0+9).

4. США +1.14,5 (0+7).

5. Германия +1.20,0 (1+11).

6. Италия +2.57,4 (1+8).