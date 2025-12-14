Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету в Хохфильцене, Франция — вторая

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету в Хохфильцене, Франция — вторая
Комментарии

Мужская сборная Норвегии по биатлону стала победителем эстафеты на дистанции 4 х 7,5 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене. Спортсмены показали результат 1:11.54,8. В состав команды вошли Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
14 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Франция
3
Швеция

На втором месте финишировала сборная Франции, отстав от лидеров на 43,1 секунды. Тройку призёров замкнули шведские спортсмены (1.05,7).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Второй этап. Хохфильцен (Австрия). Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Норвегия (Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен) — 1:11.54,8 (0+3 дополнительных патрона).

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) — отставание 43,1 секунды (0+8).

3. Швеция (Йеспер Нелин, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.05,7 (0+9).

4. США +1.14,5 (0+7).

5. Германия +1.20,0 (1+11).

6. Италия +2.57,4 (1+8).

Календарь Кубка мира по биатлону -- 2025/2026
Материалы по теме
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Лучшие биатлонисты мира провалили старт сезона. Чего от них ждать на Олимпиаде?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android