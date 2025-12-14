Виттоцци выиграла золото в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене, Магнуссон — с серебром

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци одержала победу в гонке преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия). За 10 км дистанции она не допустила ни одной ошибки в стрельбе и отыграла 13 мест по сравнению со спринтом.

Второе место досталось спортсменке из Швеции, лидеру общего зачёта Анне Магнуссон, которая промахнулась один раз, но проиграла победителю 11,4 секунды. Тройку сильнейших замкнула Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия), на счету которой три промаха. Она отстала на +39,5.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 2-й этап, Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования на 10 км. Женщины:

1. Лиза Виттоцци (Италия) — 28.31,5 (0).

2. Анна Магнуссон (Швеция) — 11,4 секунды отставания (1).

3. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +39,5 (3).

4. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +41,2 (2).

5. Эльвира Эберг (Швеция) +32,3 (2).

6. Камиль Бене (Франция) +44,5 (0).

7. Лу Жанмонно (Франция) +51,5 (3).