Лиза Виттоцци одержала первую победу на Кубке мира после травмы

Итальянская биатлонистка, победительница общего зачёта Кубка мира в сезоне-2023/2024 Лиза Виттоцци завоевала первое золото после травмы. Сегодня, 14 декабря, она выиграла гонку преследования на втором этапе КМ-2025/2026 в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, в начале прошлого сезона Виттоцци была вынуждена прекратить выступления из-за проблем со спиной. Ей понадобилась реабилитация. Спортсменка вернулась в строй летом этого года и вошла в состав сборной Италии на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). Её последняя до этого момента победа случилась 14 марта 2024 года в пасьюте на этапе в Кэнморе (Канада).

Лиза Виттоцци сейчас занимает седьмое место в общем зачёте. Она набрала 204 очка.