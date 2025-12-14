Лиза Виттоцци одержала первую победу на Кубке мира после травмы
Итальянская биатлонистка, победительница общего зачёта Кубка мира в сезоне-2023/2024 Лиза Виттоцци завоевала первое золото после травмы. Сегодня, 14 декабря, она выиграла гонку преследования на втором этапе КМ-2025/2026 в Хохфильцене (Австрия).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
28:31.5
2
Анна Магнуссон
Швеция
+11.4
3
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+39.5
Напомним, в начале прошлого сезона Виттоцци была вынуждена прекратить выступления из-за проблем со спиной. Ей понадобилась реабилитация. Спортсменка вернулась в строй летом этого года и вошла в состав сборной Италии на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). Её последняя до этого момента победа случилась 14 марта 2024 года в пасьюте на этапе в Кэнморе (Канада).
Лиза Виттоцци сейчас занимает седьмое место в общем зачёте. Она набрала 204 очка.
