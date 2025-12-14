Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Украине вручили серебро эстафеты ЧМ-2011 после дисквалификации Евгения Устюгова

Украине вручили серебро эстафеты ЧМ-2011 после дисквалификации Евгения Устюгова
Евгений Устюгов
Комментарии

Украинская сборная по биатлону получила серебряные медали мужской эстафеты чемпионата мира — 2011 в Ханты-Мансийске (Россия). Это стало возможным после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова, чьи данные в биологическом паспорте не соответствовали нормам.

Как сообщает пресс-служба IBU, награда была передана во время соревнований в Хохфильцене (Австрия). После перераспределения серебряными призёрами ЧМ стали Александр Биланенко, Андрей Дериземля, Сергей Семёнов и Сергей Седнев, которые тогда бежали за Украину.

Также «Малый хрустальный глобус» за победу в зачёте гонок с общего старта в сезоне-2009/2010 после изменения результатов получил австриец Кристоф Зуман.

Материалы по теме
Норвегия сделала заявку на золото Олимпиады в эстафете! Мощная Франция осталась не у дел
Норвегия сделала заявку на золото Олимпиады в эстафете! Мощная Франция осталась не у дел
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android