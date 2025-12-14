«Её вышвырнули пинком под зад». Уле-Эйнар Бьорндален высказался о Каролин Кноттен

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален раскритиковал Ассоциацию биатлона Норвегии из-за того, что Каролин Кноттен готовилась к олимпийскому сезону сама. Он дал комментарий по этому поводу после выступления спортсменки в женской эстафете в Хохфильцене. На своём этапе Кноттен отстрелялась лучше партнёрш по команде, использовав один дополнительный патрон. Норвегия в итоге стала второй.

«То, что такую сильную биатлонистку буквально вышвырнули из сборной пинком по голове и под зад и не дали никакой поддержки в олимпийский сезон, вызывает тревогу и выглядит абсолютно безнадёжно со стороны Норвежского биатлонного союза.

Ей пришлось организовывать всё самой: каждую тренировку, все сборы, перелёты, искать нового тренера, специалиста по физподготовке и нового стрелкового тренера. На Олимпиаде Норвегия зависит от неё, но мы никак не помогли Каролин подготовиться к старту сезона. Лично для меня это больно, и мне за это стыдно», — приводит слова Бьорндалена NRK.