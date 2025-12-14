Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин вырвался в лидеры, опередив Поварницына

Чемпион России по биатлону Кирилл Бажин вышел на первое место в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. По итогам второго этапа соревнований в его активе 253 очка. На второе место опустился Александр Поварницын, который теперь отстаёт на четыре очка.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1 (2). Кирилл Бажин (Свердловская область) — 253 очка.

2 (1). Александр Поварницын (Тюменская область)– 249.

3. Карим Халили (Московская область)– 202.

4. Антон Бабиков (Башкортостан) – 200.

5 (7). Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 170.

6. (5) Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 162.

7. (8). Савелий Коновалов (Свердловская область) – 144.

8. Даниил Усов (Пермский край) — 140.

9 (5). Александр Корнев (Удмуртия) — 139.

10. Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 133.