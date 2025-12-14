Скидки
Биатлон

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин вырвался в лидеры, опередив Поварницына

Кирилл Бажин
Чемпион России по биатлону Кирилл Бажин вышел на первое место в общем зачёте Кубка России — 2025/2026. По итогам второго этапа соревнований в его активе 253 очка. На второе место опустился Александр Поварницын, который теперь отстаёт на четыре очка.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины:

1 (2). Кирилл Бажин (Свердловская область) — 253 очка.
2 (1). Александр Поварницын (Тюменская область)– 249.
3. Карим Халили (Московская область)– 202.
4. Антон Бабиков (Башкортостан) – 200.
5 (7). Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 170.
6. (5) Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) – 162.
7. (8). Савелий Коновалов (Свердловская область) – 144.
8. Даниил Усов (Пермский край) — 140.
9 (5). Александр Корнев (Удмуртия) — 139.
10. Даниил Серохвостов (Тюменская область) — 133.

Календарь Кубка России по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по биатлону - 2025/2026
«Были натянутые отношения с нулями». Поварницын — о победе в индивидуальной гонке
