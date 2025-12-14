Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Наталия Шевченко — лидирует, Метеля — третья

Трёхкратная чемпионка Спартакиады, победительница общего зачёта Кубка России — 2023/2024 Наталия Шевченко возглавляет тотал Кубка России в сезоне-2025/2026. По итогам второго этапа в Тюмени в её активе 230 очков. На втором месте Кристина Резцова, которая набрала 213 очков, а тройку сильнейших на данный момент замыкает Виктория Метеля (211 очков).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 191 очко.

2 (5). Кристина Резцова (Московская область) – 213.

3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 211.

4 (2). Юлия Коваленко (Красноярский край) – 199.

5 (4). Ирина Казакевич (Свердловская область) – 187.

6. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 168.

7 (10). Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) — 149.

8 (9). Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) – 137.

9. Инна Терещенко (Свердловская область) — 123.

10. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 112.