Биатлон

Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Магнуссон стала первой, Жанмонно — 10-я

Анна Магнуссон
Шведская биатлонистка Анна Магнуссон возглавила зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. По итогам второго пасьюта в сезоне в активе шведки 140 очков. Сегодня, 14 декабря, лидер общего зачёта в Хохфильцене завоевала серебро. На второе место поднялась итальянка Лиза Виттоцци (120 очков), а на третьем месте расположилась норвежка Марен Киркейэде (115).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования, женщины
(по состоянию на 14 декабря 2025 года):

1 (3). Анна Магнуссон (Швеция) — 140 очков.
2 (11). Лиза Виттоцци (Италия) — 120.
3 (5). Марен Киркейэде (Норвегия) — 115.
4 (2). Суви Минккинен (Финляндия) — 103.
5 (4). Камиль Бене (Франция) — 100.
6 (1). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 90.
7 (13). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 83.
8 (14). Эльвира Эберг (Швеция) — 77.
9 (6). Люция Харватова (Чехия) — 71.
10 (12). Лу Жанманно (Франция) — 66.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
