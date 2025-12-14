Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Магнуссон стала первой, Жанмонно — 10-я

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон возглавила зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. По итогам второго пасьюта в сезоне в активе шведки 140 очков. Сегодня, 14 декабря, лидер общего зачёта в Хохфильцене завоевала серебро. На второе место поднялась итальянка Лиза Виттоцци (120 очков), а на третьем месте расположилась норвежка Марен Киркейэде (115).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования, женщины

(по состоянию на 14 декабря 2025 года):

1 (3). Анна Магнуссон (Швеция) — 140 очков.

2 (11). Лиза Виттоцци (Италия) — 120.

3 (5). Марен Киркейэде (Норвегия) — 115.

4 (2). Суви Минккинен (Финляндия) — 103.

5 (4). Камиль Бене (Франция) — 100.

6 (1). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 90.

7 (13). Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 83.

8 (14). Эльвира Эберг (Швеция) — 77.

9 (6). Люция Харватова (Чехия) — 71.

10 (12). Лу Жанманно (Франция) — 66.