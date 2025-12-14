Скидки
Биатлон

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Магнуссон продолжает лидировать, Виттоцци — седьмая

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Магнуссон продолжает лидировать, Виттоцци — седьмая
Анна Магнуссон


Шведская биатлонистка Анна Магнуссон по-прежнему возглавляет общий зачёт Кубка мира — 2025/2026. По итогам пяти стартов в её активе 314 очков. На 54 очка от шведки отстаёт соперница из Норвегии Марен Киркейэде, на 73 — француженка Лу Жанмонно.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (по состоянию на 14 декабря 2025 года):

1. Анна Магнуссон (Швеция) — 314 очков.
2 (3). Марен Киркейэде (Норвегия) — 260.
3 (2). Лу Жанмонно (Франция) — 241.
4. Камиль Бене (Франция) — 238.
5 (6). Доротея Вирер (Италия) — 225.
6 (5). Суви Минккинен (Финляндия) — 219.
7 (12). Лиза Виттоцци (Италия) — 204.
8. Эльвира Эберг (Швеция) — 176.
9. Осеан Мишлон (Франция) — 154.
10 (7). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 145.

