Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: норвежцы лидируют, американцы — четвёртые

Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: норвежцы лидируют, американцы — четвёртые
Ветле Шоста Кристиансен
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. Эта победа позволила им укрепиться в зачёте эстафетных гонок — в их активе сейчас 180 очков. В топ-3 также входят сборные Франции и Швеции.

Биатлон. Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026, мужчины (по состоянию на 14 декабря 2025 года):

1. Норвегия — 180 очков.
2. Франция — 150.
3. Швеция — 130.
4 (5). США — 105.
4. Германия — 105.
6. Италия — 90.
7. Чехия — 75.
7 (9). Украина — 75.
9 (11). Эстония — 67.
10 (8). Швейцария — 65.
...
17 (19). Австрия — 49.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Магнуссон продолжает лидировать, Виттоцци — седьмая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android