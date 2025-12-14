Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: норвежцы лидируют, американцы — четвёртые

Сегодня, 14 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. Эта победа позволила им укрепиться в зачёте эстафетных гонок — в их активе сейчас 180 очков. В топ-3 также входят сборные Франции и Швеции.
Биатлон. Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026, мужчины (по состоянию на 14 декабря 2025 года):
1. Норвегия — 180 очков.
2. Франция — 150.
3. Швеция — 130.
4 (5). США — 105.
4. Германия — 105.
6. Италия — 90.
7. Чехия — 75.
7 (9). Украина — 75.
9 (11). Эстония — 67.
10 (8). Швейцария — 65.
...
17 (19). Австрия — 49.