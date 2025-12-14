Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026: норвежцы лидируют, американцы — четвёртые

Сегодня, 14 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в австрийском Хохфильцене состоялась мужская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. Эта победа позволила им укрепиться в зачёте эстафетных гонок — в их активе сейчас 180 очков. В топ-3 также входят сборные Франции и Швеции.

Биатлон. Зачёт эстафетных гонок Кубка мира — 2025/2026, мужчины (по состоянию на 14 декабря 2025 года):

1. Норвегия — 180 очков.

2. Франция — 150.

3. Швеция — 130.

4 (5). США — 105.

4. Германия — 105.

6. Италия — 90.

7. Чехия — 75.

7 (9). Украина — 75.

9 (11). Эстония — 67.

10 (8). Швейцария — 65.

...

17 (19). Австрия — 49.