Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Не передать словами, как это важно». Лиза Виттоцци — о первой победе после травмы спины

«Не передать словами, как это важно». Лиза Виттоцци — о первой победе после травмы спины
Лиза Виттоцци
Комментарии

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась о победе в гонке преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия). Этот успех стал первым в её карьере после травмы спины, полученной в конце прошлого года.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 10 км Гонка преследования
14 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
28:31.5
2
Анна Магнуссон
Швеция
+11.4
3
Марен Ельмесет Киркеэйде
Норвегия
+39.5

«Я провела идеальную гонку. Эта победа очень много значит для меня, потому что прошлый год был невероятно тяжёлым. Много работала и знала, что однажды всё получится. Доверяла своим ощущениям и проделанной работе. Сегодня настал мой день. Последний круг был просто невероятным, ведь это была моя мечта – снова вернуться на вершину. Не передать словами, как это важно для меня», — приводит слова Виттоцци пресс-служба IBU.

Лиза Виттоцци сейчас занимает седьмое место в общем зачёте. Она набрала 204 очка.

Материалы по теме
Виттоцци выиграла золото в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене, Магнуссон — с серебром
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android