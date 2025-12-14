«Не передать словами, как это важно». Лиза Виттоцци — о первой победе после травмы спины

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась о победе в гонке преследования в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия). Этот успех стал первым в её карьере после травмы спины, полученной в конце прошлого года.

«Я провела идеальную гонку. Эта победа очень много значит для меня, потому что прошлый год был невероятно тяжёлым. Много работала и знала, что однажды всё получится. Доверяла своим ощущениям и проделанной работе. Сегодня настал мой день. Последний круг был просто невероятным, ведь это была моя мечта – снова вернуться на вершину. Не передать словами, как это важно для меня», — приводит слова Виттоцци пресс-служба IBU.

Лиза Виттоцци сейчас занимает седьмое место в общем зачёте. Она набрала 204 очка.