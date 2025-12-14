Зачёт Кубка наций — 2025/2026 у мужчин: Норвегия — лидирует, Франция — идёт следом

Сегодня, 14 декабря, в Хохфильцене (Австрия) завершился второй этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Лидером Кубка наций является сборная Норвегии. На втором месте расположилась Франция, а на третьем — Швеция. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в рейтинге по итогам семи гонок.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Кубок наций на 14 декабря:

1. Норвегия — 2546 очков.

2. Франция — 2364.

3. Швеция — 2266.

4. Германия — 2097.

5. Италия — 1928.

6. США — 1870.

7. Чехия — 1727.

8. Швейцария — 1649.

9. Словения — 1578.

10. Украина — 1530.

...

12. Австрия — 1426.

В минувшем сезоне победу в Кубке наций у мужчин одержала сборная Франции.