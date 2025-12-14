Скидки
Зачёт Кубка наций — 2025/2026 у мужчин: Норвегия — лидирует, Франция — идёт следом

Зачёт Кубка наций — 2025/2026 у мужчин: Норвегия — лидирует, Франция — идёт следом
Йоханнес Дале-Шевдал
Сегодня, 14 декабря, в Хохфильцене (Австрия) завершился второй этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Лидером Кубка наций является сборная Норвегии. На втором месте расположилась Франция, а на третьем — Швеция. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в рейтинге по итогам семи гонок.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Кубок наций на 14 декабря:

1. Норвегия — 2546 очков.
2. Франция — 2364.
3. Швеция — 2266.
4. Германия — 2097.
5. Италия — 1928.
6. США — 1870.
7. Чехия — 1727.
8. Швейцария — 1649.
9. Словения — 1578.
10. Украина — 1530.
...
12. Австрия — 1426.

В минувшем сезоне победу в Кубке наций у мужчин одержала сборная Франции.

