Биатлон

Антонен Гигонна и Пола Боте выиграли пасьюты на этапе Кубка IBU в Риднауне

Французский биатлонист двукратный чемпион мира Антонен Гигонна одержал победу в гонке преследования в рамках второго этапа Кубка IBU в Риднауне (Италия). Он не промахнулся ни разу и поднялся на две позиции по сравнению со спринтом. Второе место досталось его соотечественнику Валентену Лежёну, отставшему на 23 секунды. Тройку сильнейших замкнул также француз — Дамьен Леве (31,8 секунды отставания).

В женском пасьюте сильнее всех оказалась победительница этапа Кубка мира француженка Пола Боте, которая одержала вторую подряд победу на соревнованиях. Она промахнулась два раза. На 51,3 секунды от неё отстала соотечественница Селия Энафф, ставшая второй. Бронзу завоевала ещё одна представительница Франции — Вольдия Гальмас Полен (1 минута 8 секунд отставания).

Отметим, Гигонна начинал сезон в основной сборной Франции, а Боте — во втором составе.

