Жюстин Бреза-Буше: после угроз в адрес моей дочери я больше не захожу в соцсети

Жюстин Бреза-Буше
Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше вновь прокомментировала угрозы в адрес своей дочери в социальных сетях. Она больше не сидит в интернете из-за подобных негативных моментов. По словам спортсменки, повышенное внимание к ней началось после скандала с Жулией Симон.

«После угроз в адрес моей дочери я больше не захожу в социальные сети. Это способ защитить себя и своё психическое здоровье. И, честно говоря, мне это совсем не нужно. Конечно, по рекламным контрактам я должна присутствовать в соцсетях — это часть работы, но я позволяю это делать другим людям вместо меня.

Для многих именно я стала возмутителем спокойствия (в истории с Жулией Симон). Это длилось два с половиной — три года, и в сознании людей всё уже было решено. Всё тянулось, ситуация была неясной. Это ранит, но я здесь не для того, чтобы менять мнение людей. Я просто стараюсь защитить себя. Стараюсь уважать рабочее пространство каждого — неважно, кто находится напротив меня, в моей команде или среди иностранных спортсменов. В биатлонной семье я уважаю профессиональные границы всех, кем бы они ни были, и живу своей жизнью. А в личной жизни у меня есть друзья и семья, и я чётко разделяю эти сферы. Это сильное, осознанное решение», — приводит слова Бреза-Буше Ski-Nordique.

