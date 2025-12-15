Юрлова-Перхт: в плане скорострельности российские биатлонисты не уступают мировым лидерам

Тренер сборной России по стрельбе, чемпионка мира — 2015 Екатерина Юрлова-Перхт высказалась об уровне стрельбы российских биатлонистов. Она также назвала имена тех, кто может конкурировать по скорострельности с французами Эмильеном Жакленом и Жулией Симон.

Губерниев: Мы действительно не проигрываем в стрельбе с точки зрения скорострельности и меткости лучшим мировым образцам?

Юрлова-Перхт: Я анализировала эту ситуацию. В плане скорострельности и точности мы не уступаем мировым лидерам, но у нас есть большой запас во времени нахождения на рубеже. То есть это отсечка от 30-й и до 1-й установки. Вот здесь большой резерв, и над этим нашим спортсменам нужно поработать. Если у них будет возможность, то обязательно смотреть гонки Кубка мира, потому что там спортсмены со скоростью приходят и с такой неимоверной скоростью уходят. Здесь мы проигрываем заветные секунды.

Губерниев: За время отстранения мировой биатлон от нас улепётывает?

Юрлова-Перхт: Только в этом компоненте, да.

Губерниев: А кто в плане скорострельности и точности может стрелять как Симон или Жаклен?

Юрлова-Перхт: Наталия Шевченко, Виктория Метеля, Карим Халили, Эдуард Латыпов. Сейчас Александр Поварницын показывает шикарную стрельбу последние две гонки здесь, в Тюмени, — сказала Юрлова-Перхт в эфире «Матч ТВ».