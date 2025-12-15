«Не видел смысла доезжать до финиша». Улдаль — о сходе в гонке преследования

Норвежский биатлонист Мартин Улдаль рассказал, почему решил сойти с дистанции во время гонки преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Хохфильцене. На предыдущем этапе Кубка мира в Эстерсунде норвежец дважды поднимался на вторую ступень пьедестала почёта.

«Просто не видел смысла доезжать до финиша. Я был слишком далеко позади. Стрельба стоя была абсолютно ужасной. Не понимаю, что происходит, тем более физически чувствую себя хорошо. Это стало для меня шоком. Биатлон — очень нестабильный вид спорта: в Эстерсунде всё было отлично, а здесь, в Хохфильцене, просто безумие, всё сложилось настолько плохо. Сейчас я немного отдохну. Когда стреляю стоя, почти нет никакой связи между головой и пальцем. Это как стрелять во сне — сне, в котором ты не можешь ходить. Думаю, моей голове нужно немного отдохнуть», – приводит слова Улдаля Fondo Italia.