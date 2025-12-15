Бреза-Буше — о возвращении Симон в сборную: стараюсь уважать рабочее пространство каждого

Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше рассказала, как она отнеслась к возвращению Жулии Симон в состав сборной Франции. Ранее биатлонистка была отстранена на месяц от соревнований из-за скандала, связанного с мошенничеством с банковскими картами. Срок дисквалификации истёк 7 декабря.

«Живу своей жизнью. Стараюсь уважать рабочее пространство каждого, независимо от того, кто входит в мою команду или является иностранным спортсменом. В биатлонном сообществе уважаю профессиональные границы всех, кем бы они ни были. И живу своей жизнью. В личной жизни у меня есть друзья и семья, разделяю эти вещи. Это сильное решение», – приводит слова Бреза-Буше Fondo Italia.