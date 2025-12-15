«У неё особый вкус». Виттоцци — о победе в гонке преследования в Хохфильцене

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась впечатлениями после победы в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Хохфильцене.
«Безусловно, это были сильные эмоции для многих, а для меня это значит очень многое. Выходила на гонку с мыслью получать удовольствие и ни о чём не думать, мне удалось на 100% показать свой биатлон, поэтому счастлива. И, конечно, возвращение на подиум спустя долгое время имеет огромное значение: побед было немало, но у этой особый вкус, вкус осознанности и большого труда. Поэтому действительно очень счастлива.
Знаю, на что способна. Конечно, мой характер иногда мне мешает, тянет вниз, потому что я сильная перфекционистка. Но когда снова поднимаюсь, мне всегда удаётся выложиться по максимуму: верю в себя, верю в свои возможности, это помогает мне идти дальше», – приводит слова Виттоцци Fondo Italia.
