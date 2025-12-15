Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тандреволд — о неудачном начале сезона: будто вернулась к уровню 20-летней себя

Тандреволд — о неудачном начале сезона: будто вернулась к уровню 20-летней себя
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала неудачные выступления на этапах Кубка мира – 2025/2026. В текущем сезоне норвежка не поднималась выше девятого места в индивидуальных гонках.

«Я немного расстраиваюсь, знаю, это нормально, такое бывает. В этом нет ничего постыдного или странного, когда вкладываешься так сильно.

У меня был очень плохой старт сезона. Стараюсь оставаться позитивной, выкладываться на всех гонках и делать всё, что могу. Шаг за шагом, всё идёт в правильном направлении. Но, конечно, когда чувствуешь себя так, будто вернулась к уровню 20-летней себя, это немного деморализует», – приводит слова Тандреволд TV2.no.

Материалы по теме
Виттоцци провела первую идеальную гонку после возвращения! Лиза рвётся к золоту Олимпиады?
Виттоцци провела первую идеальную гонку после возвращения! Лиза рвётся к золоту Олимпиады?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android