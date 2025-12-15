Тандреволд — о неудачном начале сезона: будто вернулась к уровню 20-летней себя

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала неудачные выступления на этапах Кубка мира – 2025/2026. В текущем сезоне норвежка не поднималась выше девятого места в индивидуальных гонках.

«Я немного расстраиваюсь, знаю, это нормально, такое бывает. В этом нет ничего постыдного или странного, когда вкладываешься так сильно.

У меня был очень плохой старт сезона. Стараюсь оставаться позитивной, выкладываться на всех гонках и делать всё, что могу. Шаг за шагом, всё идёт в правильном направлении. Но, конечно, когда чувствуешь себя так, будто вернулась к уровню 20-летней себя, это немного деморализует», – приводит слова Тандреволд TV2.no.