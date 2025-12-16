Стали известны имена восьми биатлонистов, подавших апелляции в CAS к IBU

Восемь биатлонистов подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международному союзу биатлонистов (IBU) на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Среди них чемпионка Европы Виктория Сливко и призёр чемпионатов России Евгений Сидоров.

«CAS подтверждает, что в апелляции Союза биатлонистов России участвуют следующие спортсмены: Анастасия Багиян, Станислав Чохлаев, Савелий Коновалов, Владислав Лекомцев, Юлия Михеева, Елизавета Фролова, Евгений Сидоров, Виктория Сливко», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.

Коновалов, Фролова, Сидоров и Сливко входят в состав сборной России по биатлону. Багиян, Лекомцев, Михеева и Чохлаев — члены паралимпийской сборной России.