Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стали известны имена восьми биатлонистов, подавших апелляции в CAS к IBU

Стали известны имена восьми биатлонистов, подавших апелляции в CAS к IBU
Комментарии

Восемь биатлонистов подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международному союзу биатлонистов (IBU) на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Среди них чемпионка Европы Виктория Сливко и призёр чемпионатов России Евгений Сидоров.

«CAS подтверждает, что в апелляции Союза биатлонистов России участвуют следующие спортсмены: Анастасия Багиян, Станислав Чохлаев, Савелий Коновалов, Владислав Лекомцев, Юлия Михеева, Елизавета Фролова, Евгений Сидоров, Виктория Сливко», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.

Коновалов, Фролова, Сидоров и Сливко входят в состав сборной России по биатлону. Багиян, Лекомцев, Михеева и Чохлаев — члены паралимпийской сборной России.

Материалы по теме
Юрлова-Перхт: в плане скорострельности российские биатлонисты не уступают мировым лидерам
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android