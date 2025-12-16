Кубок мира по биатлону — 2025/2026: расписание третьего этапа в Ле Гран-Борнан

В четверг, 18 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) начнётся третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, которые завершатся в воскресенье, 21 декабря. Данный этап станет последним в 2025 году.

3-й этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция), расписание соревнований:

18 декабря, четверг

16:15 – женщины, спринт

19 декабря, пятница

16:15 – мужчины, спринт

20 декабря, суббота

14:15 – женщины, гонка преследования

16:45 – мужчины, гонка преследования

21 декабря, воскресенье

14:15 – женщины, масс-старт

16:45 – мужчины, масс-старт