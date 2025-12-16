Кубок мира по биатлону — 2025/2026: расписание третьего этапа в Ле Гран-Борнан

В четверг, 18 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) начнётся третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, которые завершатся в воскресенье, 21 декабря. Данный этап станет последним в 2025 году.
3-й этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция), расписание соревнований:
18 декабря, четверг
16:15 – женщины, спринт
19 декабря, пятница
16:15 – мужчины, спринт
20 декабря, суббота
14:15 – женщины, гонка преследования
16:45 – мужчины, гонка преследования
21 декабря, воскресенье
14:15 – женщины, масс-старт
16:45 – мужчины, масс-старт