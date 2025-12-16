Кубок Содружества — 2025/2026: расписание третьего этапа в Чайковском

С 19 по 21 декабря в рамках проведения Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону состоится третий этап соревнований в Чайковском. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок третьего этапа турнира.
Биатлон. Кубок Содружества – 2025/2026. Третий этап. Чайковский:
19 декабря, пятница
9:00 – мужчины, спринт
11:30 – женщины, спринт
20 декабря, суббота
9:00 – мужчины, гонка преследования
11:00 – женщины, гонка преследования
21 декабря, воскресенье
9:00 – мужчины, масс-старт
11:30 – женщины, масс-старт
Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.