Кубок Содружества — 2025/2026: расписание третьего этапа в Чайковском

С 19 по 21 декабря в рамках проведения Кубка Содружества – 2025/2026 по биатлону состоится третий этап соревнований в Чайковском. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок третьего этапа турнира.

Биатлон. Кубок Содружества – 2025/2026. Третий этап. Чайковский:

19 декабря, пятница

9:00 – мужчины, спринт

11:30 – женщины, спринт

20 декабря, суббота

9:00 – мужчины, гонка преследования

11:00 – женщины, гонка преследования

21 декабря, воскресенье

9:00 – мужчины, масс-старт

11:30 – женщины, масс-старт

Кубок Содружества – 2025/2026 проходит с 4 сентября 2025 года по 5 апреля 2026 года. В рамках соревнований запланировано проведение шести этапов. Первый этап Кубка Содружества проходил с 4 по 7 сентября в Сочи.