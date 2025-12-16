«Не повторять!» Бабиков и Поварницын раскрыли рецепт отдыха Александра Логинова

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира – 2020 в спринте российский биатлонист Александр Логинов весьма специфично отдыхает между переездами с этапа на этап российских соревнований.

«После трудного переезда из Тюмени надо отдохнуть. Записывайте рецепт отдыха по-логиновски:

Один час – кросс по рыхлому снегу.

Два-три подхода к блинам, они богаты железом и другими полезными металлами.

Три-четыре неведомых остальным спортсменам упражнения.

Не повторять!» — говорится в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов», который, помимо Логинова, ведут Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Также биатлонисты поделились видео «отдыха» Логинова.