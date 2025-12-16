Определён состав сборной России на третий этап Кубка Содружества в Чайковском

Исполкомом тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) был утверждён состав сборной России для участия в третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском. Турнир начнётся в пятницу, 19 декабря.

Женщины: Маргарита Болдырева, Елизавета Бурундукова, Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Ксения Караман, Юлия Коваленко, Виктория Метеля, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Екатерина Суханова, Инна Терещенко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

Мужчины: Кирилл Бажин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Роман Канаровский, Ярослав Конкин, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Вячеслав Малеев, Никита Малюгин, Александр Поварницын, Егор Прокудин, Даниил Серохвостов. Евгений Сидоров, Михаил Стребко, Даниил Усов, Саид Каримулла Халили.