Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Определён состав сборной России на третий этап Кубка Содружества в Чайковском

Определён состав сборной России на третий этап Кубка Содружества в Чайковском
Комментарии

Исполкомом тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) был утверждён состав сборной России для участия в третьем этапе Кубка Содружества в Чайковском. Турнир начнётся в пятницу, 19 декабря.

Женщины: Маргарита Болдырева, Елизавета Бурундукова, Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Ксения Караман, Юлия Коваленко, Виктория Метеля, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Екатерина Суханова, Инна Терещенко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

Мужчины: Кирилл Бажин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Роман Канаровский, Ярослав Конкин, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Вячеслав Малеев, Никита Малюгин, Александр Поварницын, Егор Прокудин, Даниил Серохвостов. Евгений Сидоров, Михаил Стребко, Даниил Усов, Саид Каримулла Халили.

Календарь Кубка содружества -- 2025/2026
Материалы по теме
На Кубке России по биатлону закрутилась нешуточная интрига. Бажин пока впереди
На Кубке России по биатлону закрутилась нешуточная интрига. Бажин пока впереди
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android