Действующая обладательница Кубка мира Пройс восстановилась и выступит в Ле Гран-Борнан

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете, двукратная чемпионка мира немецкая биатлонистка Франциска Пройс попала в состав сборной Германии на третий этап Кубка мира – 2025/2026, который пройдёт в Ле Гран-Борнан (Франция) с 18 по 21 декабря.

Напомним, Пройс снялась со спринта на первом этапе КМ и полностью пропустила второй из-за того, что заразилась коронавирусом и гриппом.

В Ле Гран-Борнан в рамках Кубка мира пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты.

31-летняя Пройс является обладательницей Кубка мира по итогам сезона-2024/2025.

В сезоне-2025/2026 Пройс выступила в составе сборной Германии в женской эстафете (11-е место) и индивидуальной гонке, где показала 29-е место в итоговом протоколе.