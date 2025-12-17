Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё назвал фаворита в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026

Йоханнес Бё назвал фаворита в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, почему считает француза Эрика Перро главным фаворитом на победу в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026.

— После вашего ухода многие говорят о возможной смене поколений у мужчин. Согласны с этим?
– Да, я тоже так вижу. Хотя Стурла Легрейд выиграл Большой хрустальный глобус в прошлом году, видно, что многие молодые спортсмены прогрессируют и теперь борются за первые места. Мой фаворит в общем зачёте — Эрик Перро. Для меня он действительно фаворит номер один! Он стал чемпионом мира в прошлом году и у него есть все качества, чтобы выиграть Кубок мира, – приводит слова Бё La Dauphine.

Материалы по теме
Рокировка. Эрик Перро обогнал только одного соперника, зато выиграл гонку на Кубке мира!
Рокировка. Эрик Перро обогнал только одного соперника, зато выиграл гонку на Кубке мира!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android