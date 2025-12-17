Йоханнес Бё назвал фаворита в борьбе за победу в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026

Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, почему считает француза Эрика Перро главным фаворитом на победу в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026.

— После вашего ухода многие говорят о возможной смене поколений у мужчин. Согласны с этим?

– Да, я тоже так вижу. Хотя Стурла Легрейд выиграл Большой хрустальный глобус в прошлом году, видно, что многие молодые спортсмены прогрессируют и теперь борются за первые места. Мой фаворит в общем зачёте — Эрик Перро. Для меня он действительно фаворит номер один! Он стал чемпионом мира в прошлом году и у него есть все качества, чтобы выиграть Кубок мира, – приводит слова Бё La Dauphine.