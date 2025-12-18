Скидки
Биатлон. Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
16:15 Мск
Биатлон, Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 декабря, в Ле Гран-Борнан (Франция) начнётся третий этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В рамках соревновательного дня пройдёт женский спринт 7,5 км. Начало гонки запланировано на 16:15 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 3, Ле Гран-Борнан, Франция
Женщины. 7.5 км Спринт
18 декабря 2025, четверг. 16:15 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий во Франции — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Спринт 7,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

7. Жулия Симон (Франция).

9. Паулина Фиалкова (Словакия).

11. Милена Тодорова (Болгария).

16. Лотте Ли (Бельгия).

18. Ванесса Фойгт (Германия).

20. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

29. Франциска Пройс (Германия).

37. Лена Хекки (Швейцария).

46. Суви Минккинен (Финляндия).

48. Лиза Виттоцци (Италия).

50. Осеан Мишлон (Франция).

52. Эльвира Эберг (Швеция).

54. Камиль Бене (Франция).

56. Лу Жанмонно (Франция).

58. Элла Хальварссон (Швеция).

60. Ханна Эберг (Швеция).

62. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

64. Доротея Вирер (Италия).

66. Анна Магнуссон (Швеция).

68. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).

72. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Комментарии
