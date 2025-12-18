«Это беспокоит всю группу, даже мужскую». Симон Фуркад — о возвращении Жулии Симон

Бывший биатлонист, ныне главный тренер сборной Франции по биатлону по физической подготовке Симон Фуркад высказался о возвращении Жулии Симон на Кубок мира. Ранее биатлонистка была отстранена на месяц от соревнований из-за скандала, связанного с мошенничеством с банковскими картами. Срок дисквалификации истёк 7 декабря.

«Это нечто, что беспокоит всю группу, даже мужскую. Нам как раз повезло провести два последних сбора немного в стороне от женской команды, что позволило нам немного сосредоточиться на начале сезона.

Подготовка далась нам нелегко, это точно. Конечно, мы обсуждали проблемы, которые могли возникнуть внутри женской группы в связи с различными внутренними трудностями. Теперь я считаю, что решения приняты, будь то судами или федеральными властями, и никто не может их отменить», — приводит слова Фуркада RMC.