Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Кубок мира. Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это беспокоит всю группу, даже мужскую». Симон Фуркад — о возвращении Жулии Симон

«Это беспокоит всю группу, даже мужскую». Симон Фуркад — о возвращении Жулии Симон
Комментарии

Бывший биатлонист, ныне главный тренер сборной Франции по биатлону по физической подготовке Симон Фуркад высказался о возвращении Жулии Симон на Кубок мира. Ранее биатлонистка была отстранена на месяц от соревнований из-за скандала, связанного с мошенничеством с банковскими картами. Срок дисквалификации истёк 7 декабря.

«Это нечто, что беспокоит всю группу, даже мужскую. Нам как раз повезло провести два последних сбора немного в стороне от женской команды, что позволило нам немного сосредоточиться на начале сезона.

Подготовка далась нам нелегко, это точно. Конечно, мы обсуждали проблемы, которые могли возникнуть внутри женской группы в связи с различными внутренними трудностями. Теперь я считаю, что решения приняты, будь то судами или федеральными властями, и никто не может их отменить», — приводит слова Фуркада RMC.

Материалы по теме
Бреза-Буше — о возвращении Симон в сборную: стараюсь уважать рабочее пространство каждого
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android