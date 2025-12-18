Скидки
«Не рассчитываем на специальные приглашения». Майгуров — об апелляции СБР

Комментарии

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что российская сторона не ждёт особых приглашений от МОК на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что 10 декабря Россия подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью оспорить отстранение биатлонистов от стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Мы будем пытаться получить право участвовать в отборе на Олимпиаду через суд. Мы не рассчитываем на какие-то специальные приглашения от МОК. По правилам нельзя принимать подобные решения без участия международных федераций, без участия спортсменов в квалификационных соревнованиях. Если бы такое право было, уверен, МОК им бы воспользовался», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Квалификационные соревнования завершатся 18 января.

Стали известны имена восьми биатлонистов, подавших апелляции в CAS к IBU
